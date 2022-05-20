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1 час назад

Новости автомира: В тысячах машин выявили риск внезапного пожара

Lenta.ruиещё 1

Автопроизводитель Ford отзовет 39 тысяч внедорожников, в машинах выявили дефект, который повышает риск внезапного пожара. Компания получила 16 сообщений о возгорании машин, теперь Ford призывает автомобилистов парковаться на открытом воздухе, вдали от зданий до тех пор, пока проблема не будет решена, сообщает Reuters.

В тысячах машин выявили риск внезапного пожара
Фото: 

Американский автопроизводитель заявил, что возгорание двигателя может произойти во время вождения, парковки и даже если в машина не заведена. Компания все еще не знает, как решить эту проблему. Пострадавших при пожарах не было, а большинство загоревшихся машин принадлежали службе проката.

Отзыв распространится на модели Ford Expedition и Lincoln Navigator 2021 модельного года. Также компания Ford заявила о двух других отзывах автомобилей — 310 тысяч грузовиков Super Duty F-250, F-350, F-450 и F-550 2016 модельного года из-за дефекта подушек безопасности.

В этом году отзывов машин у компании Ford было больше, чем у любого другого автопроизводителя. Компания объявляла о возврате машин 30 раз, это коснулось 3,5 миллиона автомобилей

С проблемами столкнулся еще один автопроизводитель — компания Tesla в конце апреля заявила, что отзовет около 48 тысяч машин Model 3 Performance в США из-за неисправности спидометров. Машины могут не отображать спидометр в гоночном режиме. Из-за этого водители могут не осознавать скорость движения, создавая риск аварий.

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