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57 минут назад

Новости автомира: шпионы сфотографировали новый BMW XM с минимум камуфляжа

Motor.ru

В распоряжении Motor1.com оказались фотографии первого гибрида BMW M-серии — внедорожник с минимальным камуфляжем перевозили на эвакуаторе в сторону аэропорта (какого именно, не уточняется). Это первое появление серийного XM со столь легкой маскировкой: защитной тканью прикрыты только диски, корма и частично передок. На шпионских фотографиях можно рассмотреть внушительного размера «ноздри» радиаторной решетки и выштамповку на капоте. Старт производства BMW XM запланирован на конец 2022 года.

Шпионы сфотографировали новый BMW XM с минимум камуфляжа
Фото: Motor1.comMotor1.com

Уже известно, что XM получит гибридную установку, в состав которой войдут бензиновая 4,4-литровая «восьмерка» с двумя турбокомпрессорами и электродвигатель. В сумме они будут развивать 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Внедорожнику пообещали подвеску Adaptive M Professional, активные стабилизаторы (впервые для модели BMW M) и полноуправляемое шасси (задние колеса поворачиваются на 2,5 градуса).

А вот версии Competition у XM не будет — для самой мощной модификации придумают другое название.

Motor1.com
Motor1.com
Motor1.com
Motor1.com

650-сильный XM сможет разгоняться с места до 100 километров в час примерно за 3,5 секунды (BMW X5 M Competition требуется 3,8 c, а X7 M60i — 4,7) и проезжать на одном электричестве около 80 километров по циклу WLTP.

Сборку гибрида M-серии организуют на американском заводе BMW в Спартанбурге, штат Южная Каролина: она стартует в конце 2022 года, а старт продаж модели намечен на весну 2023-го.

По неофициальной информации, цены на гибрид XM будут начинаться от 130 тысяч долларов (более 8,3 миллиона рублей по нынешнему курсу).

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