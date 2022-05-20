Госдума одобрила проект об онлайн-медосмотрах водителей

Медосмотры водителей перед рейсами смогут официально проводить в дистанционном режиме. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

Документ внесла в Госдуму группа депутатов во главе с первым вице-спикером палаты Александром Жуковым в декабре прошлого года. Согласно поправкам, Минздрав определит порядок проведения медицинских осмотров водителей - после и перед сменой.

Должна быть обеспечена автоматизированная передача информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, гласят поправки.

В настоящее время в России зарегистрировано не менее 15 подобных медизделий. Необходимо будет использовать именно те, где происходит идентификация личности работника, проходящего медицинский осмотр.

Благодаря принятию закона будут созданы дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем работника и снижения уровня развития профессиональных заболеваний.

"Внедрение указанных информационных систем значительно повысит уровень безопасности дорожного движения при снижении затрат и временного периода для прохождения работниками обязательных медицинских осмотров", - отмечается в пояснительной записке.