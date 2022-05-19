На «АвтоВАЗ» вернули «отца» Lada Vesta

Руководство «АвтоВАЗа» назначило на должность исполнительного вице-президента по инжинирингу Евгения Шмелева. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

«Г-н Шмелев в 1985 году закончил МВТУ им. Баумана и начал свою карьеру на «АвтоВАЗе», где прошел путь от инженера до вице-президента по техническому развитию», - говорится в сообщении пресс-службы.

На «АвтоВАЗе» Евгений Шмелев также возглавлял проект ''Семейство автомобилей на унифицированной платформе В/С''. Все технические решения популярной Lada Vesta были внедрены при его участии.

В 2014 году Евгений Шмелев уволился с «АвтоВАЗа» и продолжил работу на руководящих должностях на ракетно-космических и авиационных предприятиях, после чего в апреле 2019 года перешел на работу в НАМИ. С 2021 занимал должность проректора по развитию МГТУ «СТАНКИН.