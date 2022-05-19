Cadillac даст пожизненную гарантию на электрокар Lyriq

Cadillac готовится вывести свой первый электрокроссовер Lyriq на самый большой автомобильный рынок мира — китайский. Там модель получит новое имя и ряд бонусов, которые должны повысить ее конкурентоспособность. В их числе — пожизненная гарантия, три года бесплатной общественной зарядки (1200 километров в месяц) и подарочное зарядное устройство для дома, пишет GM Authority. Собирать электрокары для КНР начнут в ближайшие недели на заводе Jinqiao Cadillac в Шанхае, а в продажу они поступят в начале июля.

Фото: © Cadillac © Cadillac

В КНР Lyriq появится под названием Rugie. В Cadillac надеются, что преимущества дадут толчок спросу на первый батарейный автомобиль марки в Китае и помогут ему завоевать местный рынок, где уже немало электрокаров. Однако он будет чуть дороже, чем в США: цена будет стартовать с 439 700 юаней (четыре миллиона рублей) или 65 350 долларов — это на 2360 долларов больше, чем стоимость кроссовера на родине.

Cadillac

Cadillac

Cadillac

Если клиенту не нужна бесплатная домашняя зарядка, Cadillac разрешит бесплатно зарядить кроссовер еще на восемь тысяч километров хода. Кроме этого, клиенты смогут получить скидку по трейд-ин в размере 15 000 юаней (2200 долларов), а также 50 гигабайтов трафика по 5G, если закажут электрокар до апреля 2023 года.

Базовый Cadillac Rugie предложат с единственным электродвигателем мощностью 340 лошадиных сил (440 Нм крутящего момента) на задней оси и батареей емкостью 100 киловатт-часов. Она обеспечит автомобилю до 650 километров автономного хода. Также будет доступна двухмоторная версия с 503-сильной установкой (710 Нм). Такой Rugie разгоняется с места до «сотни» за 4,9 секунды и проезжает на одной зарядке около 600 километров.