АвтоВАЗ выпустит новые Logan и Sandero

Инсайдеры сообщают, что АвтоВАЗ в условиях реструктуризации бизнеса, связанного с уходом Renault из России, продолжает работу над новыми проектами, в числе которых новое поколение Logan и Sandero, а также новая Lada B-класса.

Фото: Борис Захаров Борис Захаров

Lada B и новые Logan и Sandero являются соплатформенными моделями - в основе лежит "тележка" Альянса под названием CMF-B. Права на неё принадлежат Renault - бывшему ранее основным акционером АвтоВАЗа, владеющим почти 68% ценных бумаг. В настоящее время это часть акций передана российскому государству в лице НАМИ, а в рамках существующих лицензий, как заявил глава Минпромторга Деннис Мантуров, продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada на заводах АвтоВАЗа.

Таким образом, выпуск Lada B состоится, но сроки сдвинуты. Хотя бы по той причине, что новая модель, исходя из платформы, на которой она создана, более технологична, а в настоящее время АвтоВАЗ не может выпускать даже полноценных комплектаций Lada Granta. О продолжении работ над проектом свидетельствует продолжение пусконаладочных работ в производствах кузова и шасси, пишет Avtograd news.