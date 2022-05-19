Англичане возродят культовую Subaru Impreza WRX STI

Британская фирма Prodrive, известная гоночным и дорожным багги Hunter, решила возродить культовую двухдверную Subaru Impreza WRX STI. На сегодняшний день известно название проекта — P25, но что он из себя представляет, непонятно. Не исключено, что машина окажется рестомодом вроде Lancia Futurista. В свое время Prodrive построила для Subaru купе P1. Серия из тысячи машин стала ответом на рост объемов серого импорта «заряженных» моделей на территорию Великобритании.
Инжиниринговая фирма Prodrive, занимающаяся созданием автомобилей для ралли и кольцевых гонок, решила реинкарнировать легендарную Subaru Impreza WRX STI. Проект называется P25, но пока непонятно, будет это новодел или же рестомод вроде Lancia Futurista/Safarista. Судя по тизеру, с уверенностью можно говорить лишь о том, что P25 рассматривают как трибьют двухдверной «Импрезе». Скорее всего, речь идет о Impreza P1 образца 2000 года.
За постройку P1 как раз и отвечала Prodrive. Subaru решила бороться с серым импортом и заказала у британцев адаптированную под местные дороги версию WRX STI Type R. Такой автомобиль получил четырехканальную АБС, более острое рулевое управление и короткоходную кулису рычага КПП. Мощность двухлитрового турбомотора подняли с 218 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента до 280 сил и 363 Нм, что сократило время разгона до «сотни» на полторы секунды, с 6,3 до 4,7.
Был у P1 и преемник. Концепт P2 представлял собой кей-кар Subaru R1 с двигателем от Impreza WRX STi (почти как Nissan Juke с мотором от GT-R) и полноприводной трансмиссией с двумя активными дифференциалами. По некоторым данным, отдача мотора P2 составляла 350 сил, ускорение с места до ста у машины занимало около четырех секунд, а максималка упиралась в 280 километров в час. На трассе Top Gear P2 оказался быстрее TVR Sagaris, Audi R8, BMW M5 and Aston Martin Vanquish.