Англичане возродят культовую Subaru Impreza WRX STI

Британская фирма Prodrive, известная гоночным и дорожным багги Hunter, решила возродить культовую двухдверную Subaru Impreza WRX STI. На сегодняшний день известно название проекта — P25, но что он из себя представляет, непонятно. Не исключено, что машина окажется рестомодом вроде Lancia Futurista. В свое время Prodrive построила для Subaru купе P1. Серия из тысячи машин стала ответом на рост объемов серого импорта «заряженных» моделей на территорию Великобритании.

Фото: motor.ru motor.ru

Инжиниринговая фирма Prodrive, занимающаяся созданием автомобилей для ралли и кольцевых гонок, решила реинкарнировать легендарную Subaru Impreza WRX STI. Проект называется P25, но пока непонятно, будет это новодел или же рестомод вроде Lancia Futurista/Safarista. Судя по тизеру, с уверенностью можно говорить лишь о том, что P25 рассматривают как трибьют двухдверной «Импрезе». Скорее всего, речь идет о Impreza P1 образца 2000 года.

За постройку P1 как раз и отвечала Prodrive. Subaru решила бороться с серым импортом и заказала у британцев адаптированную под местные дороги версию WRX STI Type R. Такой автомобиль получил четырехканальную АБС, более острое рулевое управление и короткоходную кулису рычага КПП. Мощность двухлитрового турбомотора подняли с 218 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента до 280 сил и 363 Нм, что сократило время разгона до «сотни» на полторы секунды, с 6,3 до 4,7.