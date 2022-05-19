В России открылся предзаказ на новый кроссовер Haval Dargo

Компания Haval начала принимать предварительные заказы на пятую модель на российском рынке — кроссовер Dargo. Судя по сайту, зарезервировать можно один из 50 первых автомобилей в топовом исполнении Tech Plus. Информацию о ценах и комплектациях китайская марка не раскрыла, но поделилась новыми подробностями об оснащении новинки, которая в апреле встала на конвейер тульского завода «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус», присоединившись к другим моделям марки.

Фото: motor.ru motor.ru

В салоне Dargo установлен 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы (причем не «парящий», а встроенный), перед водителем — 10,25 цифровая «приборка» и проекционный дисплей. Со стороны пассажира имеется штурманская ручка, на центральном тоннеле — шайба селектора трансмиссии.

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Все сиденья обтянуты перфорированной кожей с алькантарой, передние оборудованы вентиляцией, а водительское, регулируемое в восьми направлениях, — функцией массажа. Имеются отсек для беспроводной зарядки гаджетов и четыре USB-входа. Также предусмотрена панорамная крыша, а за звук отвечает аудиосистема с десятью динамиками и сабвуфером.

В Haval подчеркивают, что Dargo совмещает «функциональность городского кроссовера и повышенную проходимость внедорожника». У него полностью независимая подвеска — спереди типа McPherson, а сзади — многорычажка. Выбирать можно из восьми режимов езды: «эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий» и «ухабы». Также на бездорожье должна помочь функция «прозрачного капота»: в режиме кругового обзора на экране видны препятствия под передними колесами автомобиля.

Помимо этого, в оснащение входят электропривод двери багажника с сенсором, автопарковщик, семь подушек безопасности, включая шторки и коленный эйрбег для водителя, а также полуавтопилот уровня L2, получающий данные с 14 радаров и пяти камер. Через приложение My Haval можно запускать мотор, блокировать и отпирать центральный замок, включать обогрев и кондиционер, а также настраивать запуск двигателя по расписанию — такую функцию добавили специально для российской зимы.

Россиянам Dargo предлагают с двухлитровым бензиновым мотором GW4N20, выдающим в нашей спецификации 192 лошадиные силы, а в китайской — 245. Он сочетается с семидиапазонным «роботом», привод передний либо полный на выбор.

Первые кроссоверы начнут поставлять российским покупателям до конца года. Точная дата пока неизвестна. Вероятно, ближе к ней появятся и цены.