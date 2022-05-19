Yokohama возобновит производство шин в России

Глава Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал пост в своем аккаунте в социальной сети «Вконтакте», в котором заявил, что компания Yokohama возобновит деятельность российского предприятия, расположенного в Липецке. Запустить конвейер по производству автомобильных шин бренд планирует в начале июня нынешнего года. Кроме того, руководитель области сообщил, что все сотрудники завода продолжат получат 100 процентов заработной платы.

Фото: motor.ru motor.ru

По словам Артамонова, во время встречи с руководителем российского отделения Yokohama было принято решение, что липецкий завод возобновит производство автомобильных шин.

До конца мая на предприятие поступит новая партия каучука, а уже в конце июня конвейеры запустят на полную мощность. Несмотря на то, что выход из простоя будет происходить постепенно, все сотрудники завода будут получать 100 процентов зарплаты.