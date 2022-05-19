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46 минут назад

Новости автомира: Yokohama возобновит производство шин в России

Motor.ru

Глава Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал пост в своем аккаунте в социальной сети «Вконтакте», в котором заявил, что компания Yokohama возобновит деятельность российского предприятия, расположенного в Липецке. Запустить конвейер по производству автомобильных шин бренд планирует в начале июня нынешнего года. Кроме того, руководитель области сообщил, что все сотрудники завода продолжат получат 100 процентов заработной платы.

Yokohama возобновит производство шин в России
Фото: motor.rumotor.ru

По словам Артамонова, во время встречи с руководителем российского отделения Yokohama было принято решение, что липецкий завод возобновит производство автомобильных шин.

До конца мая на предприятие поступит новая партия каучука, а уже в конце июня конвейеры запустят на полную мощность. Несмотря на то, что выход из простоя будет происходить постепенно, все сотрудники завода будут получать 100 процентов зарплаты.

Yokohama приостановила деятельность в России в конце марта. Производитель покрышек принял такое решение из-за сложностей с поставками зарубежных материалов.

Автоновости,Игорь Артамонов,
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