В России открыли прием заказов на кроссовер Haval Dargo

Кроссовер Haval Dargo стал доступен для заказа в России. На сайте китайской марки можно оставить предзаказ на один из 50 первых автомобилей. Цена машины не указана.

Фото: Haval Haval

Габариты Haval Dargo составляют 4620 x 1910 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм и дорожном просвете 200 мм. Автомобиль построен на платформе L.E.M.O.N., которая также легла в основу компактного кроссовера Jolion.

На отечественном рынке Haval Dargo предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с. и семиступенчатым «роботом». Кроссовер оборудован системой полного привода с восемью режимами движения: эко, спорт, стандарт, снег, грязь, песок, трава/гравий и ухабы.

На этапе заказа автомобиль доступен в комплектации Tech Plus. В нее входят светодиодные фары, рейлинги, 18-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, кожаные сиденья в салоне, медиасистема с 10 динамиками, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, функция удержания в полосе.