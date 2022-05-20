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55 минут назад

Новости автомира: в России открыли прием заказов на кроссовер Haval Dargo

Газета.Ruиещё 2

Кроссовер Haval Dargo стал доступен для заказа в России. На сайте китайской марки можно оставить предзаказ на один из 50 первых автомобилей. Цена машины не указана.

В России открыли прием заказов на кроссовер Haval Dargo
Фото: HavalHaval

Габариты Haval Dargo составляют 4620 x 1910 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм и дорожном просвете 200 мм. Автомобиль построен на платформе L.E.M.O.N., которая также легла в основу компактного кроссовера Jolion.

На отечественном рынке Haval Dargo предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с. и семиступенчатым «роботом». Кроссовер оборудован системой полного привода с восемью режимами движения: эко, спорт, стандарт, снег, грязь, песок, трава/гравий и ухабы.

На этапе заказа автомобиль доступен в комплектации Tech Plus. В нее входят светодиодные фары, рейлинги, 18-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, кожаные сиденья в салоне, медиасистема с 10 динамиками, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, функция удержания в полосе.

Когда именно будут названы цены на кроссовер и стартуют его прямые продажи, пока неизвестно.

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