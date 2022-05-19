Латвийский внедорожник Dartz обновил комплектацию

Латвийская компания Dartz Motorz переименовала внедорожник Prombron Black Alligator MMXX в Iron Diamond MMXXII и добавила к списку стандартного оснащения бронированную одежду — худи или смокинг. Причем они защищены по той же технологии GBOL, что и сам автомобиль, то есть используют пластину-«сэндвич» из трех типов композитной брони.

Фото: motor.ru motor.ru

Внедорожник Dartz Prombron Black Alligator MMXX стал первым гражданским автомобилем с технологией бронирования GBOL, прежде доступной только военным. «Сэндвич» из трех типов композитной брони позволил удержать массу машину в рамках донорского Mercedes-Maybach GLS, а по некоторым данным, даже сделал её чуточку легче.

Теперь же автомобиль вернул себе историческое имя — Prombron Iron Diamond MMXXII. Прежнее отсылало к ударным вертолетам «Сикорского», но сейчас такие ассоциации скорее вредят бизнесу, чем приносят пользу. Название Diamond «Дартз» уже использовала в 2010-м для внедорожников на базе T-98 Комбат, так что в целом преемственность сохранена.

Под капотом Iron Diamond — битурбомотор V8 4.0 от GLS (558 л.с. и 730 Нм). Его можно форсировать на 100–300 лошадиных сил, чтобы улучшить разгонную динамику. В «крылышки» на капоте спрятаны камеры бокового обзора, в облицовку дверей — ручки с электрошокерами, а в бронированной двери багажника есть отделение под мини-бар.

Также внедорожник предложено оснастить сейфом производства Tetelbaum Panzershrunk Manufactur с биометрической защитой, где можно хранить ценные вещи и оружие. Отдельного упоминания заслуживает аудиосистема — это катушечный магнитофон Metaxas & Sins.