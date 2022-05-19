В России резко выросло число краж оборудования с автомобилей. Как сообщает страховая компания «Росгосстрах», с начала 2022 года количество обращений по этому поводу взлетело на 47 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. В основном автовладельцы сообщают об исчезновении деталей, которые относительно несложно демонтировать и унести: зеркал заднего вида, фар, запасных колес и прочих легкосъемных элементов.

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Число заявленных страховых случаев по каско с января по май увеличилось примерно на 20 процентов, отметил начальник управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Александр Казимов. Заявлении об ущербе, причиненном третьими лицами, стало в два с лишним раза больше.

Из статистики следует, что большие всего воров деталей орудует в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и республике Татарстан. Более 10 процентов обращений по каско из-за криминальных событий поступают из Саратовской и Рязанской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Мурманской областей.

По словам Казимова, рост числа краж подтверждает выросший спрос на б/у-запчасти из-за скачков цен и прекращения импорта. На это и реагируют злоумышленники, желающие подзаработать на продаже деталей. Причем в зоне риска на сегодняшний день оказались как дорогие, так и дешевые автомобили.