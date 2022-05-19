Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
38 минут назад

Новости автомира: в России стали в полтора раза чаще воровать автомобильные фары и колеса

Motor.ruиещё 1

В России резко выросло число краж оборудования с автомобилей. Как сообщает страховая компания «Росгосстрах», с начала 2022 года количество обращений по этому поводу взлетело на 47 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. В основном автовладельцы сообщают об исчезновении деталей, которые относительно несложно демонтировать и унести: зеркал заднего вида, фар, запасных колес и прочих легкосъемных элементов.

В России резко выросло число краж оборудования с автомобилей
Фото: motor.rumotor.ru

Число заявленных страховых случаев по каско с января по май увеличилось примерно на 20 процентов, отметил начальник управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Александр Казимов. Заявлении об ущербе, причиненном третьими лицами, стало в два с лишним раза больше.

Из статистики следует, что большие всего воров деталей орудует в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и республике Татарстан. Более 10 процентов обращений по каско из-за криминальных событий поступают из Саратовской и Рязанской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Мурманской областей.

По словам Казимова, рост числа краж подтверждает выросший спрос на б/у-запчасти из-за скачков цен и прекращения импорта. На это и реагируют злоумышленники, желающие подзаработать на продаже деталей. Причем в зоне риска на сегодняшний день оказались как дорогие, так и дешевые автомобили.

Несмотря на кризис и тревожные тенденции, большинство россиян (60 процентов) не переживают по поводу угона автомобиля, показал опрос. Другие 40 процентов боятся роста числа краж из-за подорожания машин и запчастей.

Автоновости,Росгосстрах,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители