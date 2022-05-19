Первой автомобильной выставке России исполнилось 115 лет

Сегодня свое 115-летие празднует первая автомобильная выставка России, организованная при поддержке редакции журнала «Автомобиль» и Российского Автомобильного Общества. В Европе её называли Le Salon Russe, или «Русским салоном». Выставка прошла на таком высоком уровне и пользовалась такой бешеной популярностью, что было решено проводить её регулярно. Впрочем, история распорядилась иначе, и всего в Российской империи успели провести четыре автосалона.

Фото: motor.ru motor.ru

Ровно 115 лет назад, 19 мая 1907 года, в Михайловском манеже Санкт-Петербурга открылась «Первая международная выставка автомобилей, двигателей, велосипедов и спорта». Мероприятие было организовано по инициативе французской автомобильной газеты L’Auto при поддержке редакции журнала «Автомобиль» и Российского Автомобильного Общества. Заявке на участие в выставке подали больше полусотни производителей, как иностранных, так и отечественных, а перед самым её началом состоялся рекламный автопробег от Парижа до Санкт-Петербурга.

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Свою продукцию на «Русском салоне» (Le Salon Russe) показали Renault, Lorraine Dietrich, PanhardLevassor, Brasier, Mercedes, Opel, NAG, Gaggenau, FIAT, Ford, Cadillac, Laurin & Klement. Из российских предприятий стенды были у автомобильного завода «Г. А. Лесснер», кузовных фирм «Фрезе», «Крюммель», «П. Д. Яковлев», производителей шин, горюче-смазочных материалов и двигателей.

На территории выставки работали ресторан, буфет и синематограф, где крутили тематические фильмы. Гостей к манежу доставляли два моторных омнибуса. Неудивительно, что высокий уровень организации выставки оценили в Европе, поэтому её решили сделать регулярной.