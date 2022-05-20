Ford отзывает более 39 тысяч внедорожников Expedition

Стало известно о том, что американская компания Ford официально объявила об отзывной кампании, которая коснется 39 013 внедорожников Ford Expedition и Lincoln Navigator из-за риска возгорания.

Фото: Ford Ford

Сообщается, что в США было зарегистрировано 16 случаев возгорания в подкапотном пространстве внедорожников Ford и Lincoln. В ответ на это автопроизводитель отзывает 39 013 внедорожников Ford Expedition и Lincoln Navigator, выпущенных в период с 1 декабря 2020 по 30 апреля 2021 года.

Как уточнило издание Где и что, компания Ford свяжется с клиентами через соответствующие приложения и по почте. При этом производитель пытается установить первопричину проблемы и принять меры, однако о прекращении эксплуатации Ford Expedition и Lincoln Navigator речь пока не идет.