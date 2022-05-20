Ford отзывает более 39 тысяч внедорожников Expedition

Стало известно о том, что американская компания Ford официально объявила об отзывной кампании, которая коснется 39 013 внедорожников Ford Expedition и Lincoln Navigator из-за риска возгорания.
Сообщается, что в США было зарегистрировано 16 случаев возгорания в подкапотном пространстве внедорожников Ford и Lincoln. В ответ на это автопроизводитель отзывает 39 013 внедорожников Ford Expedition и Lincoln Navigator, выпущенных в период с 1 декабря 2020 по 30 апреля 2021 года.
Как уточнило издание Где и что, компания Ford свяжется с клиентами через соответствующие приложения и по почте. При этом производитель пытается установить первопричину проблемы и принять меры, однако о прекращении эксплуатации Ford Expedition и Lincoln Navigator речь пока не идет.
Также стоит отметить, что 14 из 16 случаев возгорания произошли с прокатными внедорожниками, а два других — с частными. 12 случаев инцидентов произошли в момент, когда машина была припаркована и не работала. Еще 1 пожар случился с припаркованным, но не выключенным внедорожником, а 3 возгорания случились во время движения.