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1 час назад

Новости автомира: Ford отзывает более 39 тысяч внедорожников Expedition из-за риска возгорания

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что американская компания Ford официально объявила об отзывной кампании, которая коснется 39 013 внедорожников Ford Expedition и Lincoln Navigator из-за риска возгорания.

Ford отзывает более 39 тысяч внедорожников Expedition
Фото: Ford Ford

Сообщается, что в США было зарегистрировано 16 случаев возгорания в подкапотном пространстве внедорожников Ford и Lincoln. В ответ на это автопроизводитель отзывает 39 013 внедорожников Ford Expedition и Lincoln Navigator, выпущенных в период с 1 декабря 2020 по 30 апреля 2021 года.

Как уточнило издание Где и что, компания Ford свяжется с клиентами через соответствующие приложения и по почте. При этом производитель пытается установить первопричину проблемы и принять меры, однако о прекращении эксплуатации Ford Expedition и Lincoln Navigator речь пока не идет.

Также стоит отметить, что 14 из 16 случаев возгорания произошли с прокатными внедорожниками, а два других — с частными. 12 случаев инцидентов произошли в момент, когда машина была припаркована и не работала. Еще 1 пожар случился с припаркованным, но не выключенным внедорожником, а 3 возгорания случились во время движения.

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