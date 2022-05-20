В Германии на аукционе продали Mercedes за 135 млн евро

Организатором торгов был дом Sotheby's. Там уточнили, что на продажу был выставлен Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года выпуска.

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Отмечается, что раритет стал самым дорогим автомобилем из когда-либо проданных в мире. До этого им считался Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, который ушёл с молотка в 2018 году за 48 млн 400 тысяч долларов.