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1 час назад

Новости автомира: В Германии на аукционе продали Mercedes за 135 млн евро

Говорит Москваиещё 2

Организатором торгов был дом Sotheby's. Там уточнили, что на продажу был выставлен Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года выпуска.

В Германии на аукционе продали Mercedes за 135 млн евро
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что раритет стал самым дорогим автомобилем из когда-либо проданных в мире. До этого им считался Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, который ушёл с молотка в 2018 году за 48 млн 400 тысяч долларов.

Mercedes-Benz 300 SLR — один из двух прототипов, разработанных в середине прошлого века гоночным отделом немецкой компании во главе с Рудольфом Уленхаутом. Автомобиль может развивать скорость почти 290 км/ч.

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