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1 час назад

Новости автомира: на продажу выставили первый Aurus с пробегом

Motor.ru

В России на продажу выставили первый подержанный седан Aurus Senat. Судя по отчету об истории автомобиля, у него был всего один хозяин и владел он премиальным седаном только три месяца — машина была куплена 26 февраля и пока что числится за текущим собственником. Это первый случай за недолгую историю марки Aurus и в частности модели Senat, когда модель появляется на вторичном рынке. Ранее можно было встретить только объявления о продаже новых экземпляров.

На продажу выставили первый Aurus с пробегом
Фото: Motor.ruMotor.ru

В объявлении указан пробег 990 километров, однако, как пишет Autonews, владелец уточнил, что на самом деле на одометре значится порядка 2000 километров. Кроме того, в разговоре он сказал, что купил автомобиль в прошлом году, а не в конце февраля, как указано в объявлении.

В остальном выставленный на продажу Senat ничем не отличается от новых автомобилей — в моторном отсеке расположена гибридная силовая установка из 4,4-литровой V-образной «восьмерки» и электромотора суммарной мощностью 598 лошадиных сил.

Пока дебютную модель «Ауруса» уже выставили на вторичном рынке, внедорожник Komendant снова задерживается — в середине мая глава Минпромторга Денис Мантуров перенес дату премьеры еще на три месяца без уточнения причин. Такое происходит не в первый раз — изначально Aurus Komendant обещали показать публике еще в 2019 году, однако тогда пришлось сдвинуть сроки из-за пандемии коронавируса. С тех пор дату сдвигают в среднем на квартал вперед, но никаких разъяснений ведомство не дает.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,
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