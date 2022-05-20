На продажу выставили первый Aurus с пробегом

В России на продажу выставили первый подержанный седан Aurus Senat. Судя по отчету об истории автомобиля, у него был всего один хозяин и владел он премиальным седаном только три месяца — машина была куплена 26 февраля и пока что числится за текущим собственником. Это первый случай за недолгую историю марки Aurus и в частности модели Senat, когда модель появляется на вторичном рынке. Ранее можно было встретить только объявления о продаже новых экземпляров.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В объявлении указан пробег 990 километров, однако, как пишет Autonews, владелец уточнил, что на самом деле на одометре значится порядка 2000 километров. Кроме того, в разговоре он сказал, что купил автомобиль в прошлом году, а не в конце февраля, как указано в объявлении.

В остальном выставленный на продажу Senat ничем не отличается от новых автомобилей — в моторном отсеке расположена гибридная силовая установка из 4,4-литровой V-образной «восьмерки» и электромотора суммарной мощностью 598 лошадиных сил.