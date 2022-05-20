Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+28° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
9 минут назад

Новости автомира: Профсоюз опроверг слухи по поводу закрытия завода Volkswagen в Калуге

Деловая газета "Взгляд"

На это неделе в интернете стала появляться информация, что Volkswagen в конце мая объявит об уходе из России. Сразу же после начала публикаций директор по персоналу на встрече с профсоюзами сообщил, что на данный момент у концерна нет планов ухода с российского рынка, сообщил профсоюз «Единство».

Калужский завод Volkswagen опроверг слухи о закрытии
Фото: Volkswagen Volkswagen

По поводу производственной площадки в Калуге сообщается, что она не находится под санкциями, но по-прежнему не восстановила логистические цепочки, передает kaluganews.com. Помимо этого, с российского рынка уходят компании-поставщики (BASF, SIEMENS и т.д.), являющиеся довольно значимыми для производства. Сообщается, что в данный момент ведется работа по поиску замены поставщиков и оценке рисков.

Также, по заверению руководства, на данный момент не идет обсуждение возможных сокращений. Компания продолжает платить заработную плату в соответствии с законодательством.

Из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что России придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.

Напомним, в апреле «Ведомости» сообщали, что автомобильные заводы немецкого концерна Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года.

Автоновости,Volkswagen,Siemens,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители