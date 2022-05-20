Калужский завод Volkswagen опроверг слухи о закрытии

На это неделе в интернете стала появляться информация, что Volkswagen в конце мая объявит об уходе из России. Сразу же после начала публикаций директор по персоналу на встрече с профсоюзами сообщил, что на данный момент у концерна нет планов ухода с российского рынка, сообщил профсоюз «Единство».

Фото: Volkswagen Volkswagen

По поводу производственной площадки в Калуге сообщается, что она не находится под санкциями, но по-прежнему не восстановила логистические цепочки, передает kaluganews.com. Помимо этого, с российского рынка уходят компании-поставщики (BASF, SIEMENS и т.д.), являющиеся довольно значимыми для производства. Сообщается, что в данный момент ведется работа по поиску замены поставщиков и оценке рисков.

Также, по заверению руководства, на данный момент не идет обсуждение возможных сокращений. Компания продолжает платить заработную плату в соответствии с законодательством.

Из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что России придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.