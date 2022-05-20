В Москве посчитали количество неоплаченных автоштрафов

«С начала года сотрудниками подразделений столичной ГИБДД составлено более 43,5 тыс. административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»), из которых почти 23 тыс. - в отношении лиц, имеющих свыше 50 штрафов за нарушения правил дорожного движения, неоплаченных в установленный срок», - уточнили в ГИБДД.