В Москве посчитали количество неоплаченных автоштрафов

Сотрудники столичного управления ГИБДД с начала 2022 года составили более 43,5 тыс. материалов об уклонении от административного наказания, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
«С начала года сотрудниками подразделений столичной ГИБДД составлено более 43,5 тыс. административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»), из которых почти 23 тыс. - в отношении лиц, имеющих свыше 50 штрафов за нарушения правил дорожного движения, неоплаченных в установленный срок», - уточнили в ГИБДД.
Как напомнили в пресс-службе, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. В ведомстве пообещали продолжать работу по обеспечению неотвратимости наказания в отношении уклонистов.