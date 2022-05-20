Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+28° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
40 минут назад

Новости автомира: Более 43,5 тыс. фактов уклонения от административного наказания выявила ГИБДД в Москве с начала года

Агентство «Москва»

Сотрудники столичного управления ГИБДД с начала 2022 года составили более 43,5 тыс. материалов об уклонении от административного наказания, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.

В Москве посчитали количество неоплаченных автоштрафов
Фото: ТассТасс

«С начала года сотрудниками подразделений столичной ГИБДД составлено более 43,5 тыс. административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»), из которых почти 23 тыс. - в отношении лиц, имеющих свыше 50 штрафов за нарушения правил дорожного движения, неоплаченных в установленный срок», - уточнили в ГИБДД.

Как напомнили в пресс-службе, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. В ведомстве пообещали продолжать работу по обеспечению неотвратимости наказания в отношении уклонистов.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители