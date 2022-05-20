В Германии построили пикап Zubr на базе российского внедорожника LADA Niva Legend

Автомобили отечественных производителей привлекают к себе внимание даже за рубежом. Компания из Германии ACG-Auto Center приступила к созданию собственной техники на базе российских внедорожников. Крупные пикапы с доработанным кузовом и техническим оснащением продаются по цене около 3 000 000 рублей.

Фото: Car.ru Car.ru

Фирма ACG-Auto Center, которая развивает собственную деятельность в Германии, начала создавать крупные пикапы. В качестве основы для техники берут российские внедорожники Lada Niva Legend. Официальное название получившегося пикапа - Zubr Concept Pick-Up. В оснащении транспортного средства предусматривается вместительная грузовая платформа, другая подвеска и новый силовой агрегат.

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Создатели приводят технические показатели собственной разработки. Так, размеры грузовой платформы составляют 100 х 130 х 47 см. Отмечается, что при желании данное пространство из грузового отсека можно трансформировать в бассейн. Для этого предусматривается герметичная обшивка и сливное отверстие, расположенное на дне.

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Кроме того, автомобиль получил дуги с прожекторами, силовые бамперы из металла, а также подножки и шноркель. Автомобилисту доступен лифт-комплект подвески. При помощи последнего можно увеличить дорожный просвет транспортного средства на 5 см. В качестве базы для создания пикапа используют совершенно новый внедорожник Lada Niva Legend. Салон автомобиля переделывают. В частности, используют отделку кожей. Кузов окрашивают в эмаль “Раптор” оранжевого цвета.

Мотор тоже был заменен. На месте стандартного 1.7-литрового агрегата мощностью 83 л.с. предусматривается доработанное исполнение. Итоговая производительность достигает 92 л.с. Известно, что мотор соответствует классу “Евро-6”. Про трансмиссию тюнеры не говорят. Вероятно, в связке с мотором работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Известно, что все пикапы данной модели будут создаваться под заказ. На изготовление одной машины уходит до 3 месяцев. В свободной продаже на данный момент нет ни одного подобного экземпляра. Стоимость тюнинг-проекта составляет 35 000 евро - 3 000 000 рублей.