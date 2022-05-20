В России отзывают новые Lexus NX

Росстандарт согласовал отзывную кампанию, которая затрагивает 227 экземпляров Lexus NX в версиях NX 250 и NX 350, которые были выпущены и проданы в России с 16 января 2022 года по настоящее время. Проверка и ремонт потребовались из-за ошибки, допущенной на заводе. Кузовные панели кроссоверов привариваются точечной сваркой в зоне опор переднего левого и правого амортизаторов. Существует вероятность, что некоторые точки были пропущены.

Фото: © Lexus © Lexus

В Росстандарте предупреждают, что на NX с производственным дефектом высока вероятность образования трещин и разрывов на других точках сварки и на панелях кузова в зоне опор передних амортизаторов. Если долго ездить на автомобиле в таком состоянии, то в конечном итоге это может привести к отделению переднего амортизатора от места крепления. В этом случае устойчивость машины будет нарушена, что грозит аварией.

На всех отозванных Lexus NX проверят точки сварки на фартуке левого и правого переднего крыла. При обнаружении неприваренных мест на фирменных СТО исправят ошибку завода-изготовителя. Все работы будет проведены бесплатно для владельцев.

NX присутствует на рынке с 2014 года: за семь лет только в Европе модель разошлась в количестве 170 тысяч экземпляров, а в России — тиражом 45 тысяч штук. Актуальный Lexus NX второго поколения продается в России с конца 2021 года. На выбор предложены две модификации, NX 250 с 2,5-литровым двигателем мощностью 199 лошадиных сил и NX 350, которая оснащается 279-сильным турбомотором объемом 2,4 литра.