Minsk Goose стал самым востребованным мотоциклом в России

Самым популярным новым мотоциклом в России весной этого года стала модель Минск Goose 400. Об этом говорится в исследовании экспертов сервиса «Авто.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Фото: vesna-moto.ru vesna-moto.ru

Моделью Минск Goose 400 россияне интересовались чаще всего из-за ее невысокой стоимости. Средняя цена мотоцикла в апреле этого года составила 298 тыс. 840 рублей, что минимум в 5 раз ниже, чем стоимость аналогичных немецких моделей.

Минск Goose 400 — китайская копия модели Honda XR400, на которую в Белоруссии наклеивают свои шильдики. Но при этом на сайте производителя написано, что «только у мотоциклов данной фирмы имеется знак качества СССР».

Второе и третье места рейтинга заняли дорожные и спортивные модели — BMW S 1000 R (3 250 376 руб.) и BMW S 1000 RR (3 416 272 руб.). Четвертое место у BMW F 850 GS (2 093 869 руб.).

Также наблюдается высокий спрос на относительно бюджетные мотоциклы китайского производства. Лидером в этой категории стал мотоцикл Voge 300AC (422 840 руб.), занявший 5 место в рейтинге.

«Средняя стоимость новых мотоциклов за последний год выросла до 1,6 млн рублей. В 2021 году произошло сезонное падение цен: в октябре цены были на 13% ниже, чем в марте. К апрелю 2022 года цены выросли на 58%», — говорится в сообщении.

Среди подержанных мотоциклов пользователи Авто.ру чаще интересовались моделями Ява 638 (186 609 руб.), Yamaha YZF-R1 (756 760 руб.), Иж Планета (87 607 руб.), Honda CBR 600RR (568 247 руб.) и Урал ИМЗ-8.103 (106 428 руб).

«Цены на вторичном рынке в 2021 году менялись достаточно плавно. В течение прошлого года они увеличились на 26%, а в марте 2022 подскочили еще на 23%, составив, в среднем, 660 тысяч рублей», — отметили в компании.