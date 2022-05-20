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57 минут назад

Новостиавтомира: покупателям Tesla Model X придётся ждать автомобиль еще два года

Motor.ru

Компания Tesla ещё в конце октября 2021 года объявила о начала поставок обновлённого электрического кроссовера Model X. С тех пор некоторые клиенты бренда действительно получили флагманскую модель, однако многие покупатели столкнулись с неоднократным переносом сроков доставки электромобиля. Таким образом, покупатели, заказавшие батарейный вседорожник одними из первых, могут прождать свой электрокар около двух лет.

Покупателям Tesla Model X придётся ждать машину еще два года
Фото: Motor.ruMotor.ru

Накануне некоторые клиенты Tesla получили сообщения в свой личный кабинет, в которых представители компании сообщили, что сроки доставки обновлённого Model X переносятся с июля нынешнего года на апрель следующего. Получается, что те покупатели, которые заказали электрокроссовер одними из первых в 2021 году, смогут получить свой электромобиль спустя два года после приобретения.

При этом флагманский Model X не естественная модель марки, поставки которой откладываются. К примеру, если заказать сегодня Model S, получить электрокар получится в период с ноября 2022 по февраль 2023 года. Быстрее других клиентам бренда могут доставить «заряженные» версии Plaid. В случае с Model S, доставка состоится июне-августе 2022 года, для Model X — в августе — октябре 2022 года.

Переносы сроков поставок — не единственная проблема, с которой сталкиваются клиенты Tesla. К примеру, американцу, заказавшему Model X Plaid в августе 2021 года, спустя почти год доставили электрокроссовер с разными шинами.

Автоновости,Tesla Model X,Tesla,
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