В Stellantis придумали способ компенсировать потери в России

Бизнес Stellantis в России находится в подвешенном состоянии: продажи и производство автомобилей остановлены на неопределенный срок, и концерн теряет прибыль. Reuters сообщает, что у компании уже есть план, как компенсировать потери — она будет расширять производство в Индии, в которой видит большой потенциал для роста. Пока же доля Stellantis на индийском рынке, объем которого в 2021 году достиг трех миллионов машин, составляет всего один процент.

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У Stellantis есть завод в Индии, который в настоящее время выпускает четыре модели Jeep — Wrangler, Compass, Meridian и Grand Cherokee, а также Citroen C5 Aircross. Кроме того, в Индии локализована сборка моторов Fiat, которые устанавливаются в том числе на автомобили крупнейшего индийского автопроизводителя Tata Motors. Stellantis имеет большие планы на индийский рынок: уже до конца 2022 года в стране запустят производство еще трех моделей, а именно Jeep Meridian, Jeep Grand Cherokee и нового Citroen C3, причем уровень локализации последнего будет достигать внушительных 90 процентов.

Что же касается России, то в начале марта Stellantis присоединился к списку производителей, ограничивших связь со страной на фоне текущей геополитической обстановки. Российский офис сообщил о заморозке экспорта за рубеж коммерческих машин калужской сборки, а также импорта автомобилей всех присутствующих на нашем рынке подконтрольных марок.

При этом завод «ПСМА Рус» в Калужской области, где собирают Peugeot (408, Traveller, Expert, Partner), Opel (Combo, Zafira, Vivaro) и Citroen (C4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo), продолжал работать вплоть до середины апреля. Предполагалось, что простой продлится месяц, однако в мае производство так и не возобновилось.