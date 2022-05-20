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20 минут назад

Новости автомира: SsangYong показал новый внедорожник на тизерах и раскрыл его имя

Российская Газета

Компания SsangYong не оставляет попыток заинтересовать инвесторов, которые срываются с крючка один за одним. Неожиданно корейцы выпустили серию тизеров внедорожника и рассказали о том, под каким именем он поступит в продажу.

"Бессмертный" SsangYong показал новый внедорожник
Фото: SsangYongSsangYong

Интересно, что J100 уже был замечен на дорогах и без камуфляжа, но SsangYong продолжает выпускать скетчи. Товарное название модели - Torres. "Окрестили" новинку в честь национального парка Торрес-дель-Пайне в Патагонии, получившего в 1978 году статус Всемирного биосферного заповедника ЮНЕСКО.

SsangYong

В компании сообщили, что SsangYong Torres займёт место между Korando и Rexton. Из технических подробностей неизвестно практически ничего, лишь то, что в 2022 году планируется дебют версии с ДВС, а в следующем году - электрического варианта (U100).

SsangYong

Заказы на новый SsangYong Torres компания начнёт принимать в июне, а запуск в производство состоится после анализа спроса и рыночных условий.

Означает ли это, что SsangYong нашёл нового инвестора, который спасёт компанию от банкротства, или восстановил отношения с Edison Motors, сорвавшей сделку по покупке активов южнокорейского автопроизводителя?

Автоновости,SsangYong,ЮНЕСКО,
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