Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+30° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга

Motor.ruиещё 5

Новая BMW M4 CSL стала самым быстрым серийным автомобилем марки на Северной петле Нюрбургринга, а также установила рекорд в классе среднеразмерных легковушек. Предыдущее достижение принадлежало 600-сильному Jaguar XE SV Project 8, который показал время 7:23,164. M4 CSL, в свою очередь, проехала трассу за 7 минут 20,207 секунды.

BMW M4 CSL свозили на Нюрбургринг и утерли нос конкурентам
Фото: Motor.ruMotor.ru

В марте тест-пилот немецкого журнала Sport Auto Кристиан Гебхардт проехал Нюрбургринг за 7 минут 28,57 секунды, будучи за рулём полноприводной BMW M4. Годом ранее, но уже на «эм-четвёртой» с задними ведущими колёсами, он пролетел трассу за 7 минут 30,79 секунды. Теперь же планка задрана ещё выше: новая M4 CSL показала время 7 минут 20,207 секунды — и это лучший показатель среди всех серийных моделей марки.

Показан M4 CSL: самый быстрый BMW на Северной петле

Судя по опубликованному отделением BMW M видео, отрезок длиной 20,6 километра, который обычно используют для сравнительных заездов, двухдверка проехала за 7:15,677, а уже длинную дистанцию в 20,832 километра — за 7:20,207. Этот результат признан новым официальным рекордом в классе Mid-range cars. Предыдущий принадлежал 600-сильному Jaguar XE SV Project 8, за рулём которого бельгийский пилот Винсент Радермекер показал время 7:23,164.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

Восемь автомобилей для тех, кто действительно умеет водить

В движение BMW M4 CSL приводит трёхлитровая рядная «битурбошестёрка», развивающая 550 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. В трансмиссии используется восьмидиапазонный автомат, привод задний. У M4 CSL оригинальная кинематика подвески, штатные электронноуправляемые амортизаторы и углерод-керамические тормоза. С места до «сотни» купе ускоряется за 3,7 секунды (M4 Competition — за 3,9 с), до 200 километров в час — за 10,7. Максимальная скорость — 307 километров в час.

Audi RS 3 и ещё 8 компактных рекордсменов Нюрбургринга

Audi RS 3,Jaguar XE,BMW M4,Jaguar,BMW,Audi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители