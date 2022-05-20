Mercedes-AMG показал будущее мощных электромобилей бренда, представив концепт Vision AMG. В компании его называют четырехдверным полностью электрическим суперкаром — и дизайн, безусловно, подтверждает это заявление.

Фото: Mercedes Mercedes

Дизайн: Концепт-кар во многом повторяет Vision EQXX, показанный ранее в этом году, но у него длиннее колёсная база, немного другие пропорции из-за более низкой крыши и более мускулистые колёсные арки.

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Vision AMG также имеет специфическую для AMG решетку радиатора с подсвечивающимися вертикальными полосами, имитирующими решётки радиатора серийных автомобилей подразделения. Значок Mercedes в виде трехконечной звезды расположен над решеткой радиатора, как и у концепта EQXX.

Электромобиль оснащен 22-дюймовыми колесами с аэродинамическими кольцами и цифровыми зеркалами заднего вида, что также улучшает коэффициент аэродинамического сопротивления.

Связь с гонками: В качестве кивка в сторону команды Mercedes Petronas F1 задний диффузор отделан в цветах гоночной команды, а на ливрею нанесен рисунок звезды, как на болидах Mercedes F1.

В дизайне фар также использована форма значка Mercedes в виде трехконечной звезды, переходящая в световую полосу над решеткой радиатора. О спортивном характере Vision AMG свидетельствует также большое количество углеродного волокна.

Платформа: В основе Vision AMG лежит новая платформа, разработанная исключительно для электромобилей. Она называется AMG.EA и была создана в штаб-квартире AMG в Аффальтербахе.

Выступая на презентации Vision AMG, Филипп Шимер, генеральный директор Mercedes AMG, сказал:

«Мы создаем все с нуля, от специальной платформы AMG.EA до революционной силовой установки, с помощью которой мы поднимем производительность электромобилей на новый уровень».

Силовая установка: Всё это позволяет предположить, что Vision AMG может использовать ту же батарею, что и EQXX (примерно 100 кВт·ч), настроенную скорее на скорость, чем на эффективность.

Недавно EQXX проехал более 1000 километров на одной зарядке, при этом у него в запасе оставалось еще 140 километров. И хотя Vision AMG может не соответствовать этому показателю, относительно легкий кузов в сочетании с низким коэффициентом лобового сопротивления все равно должен обеспечить впечатляющий запас хода.

Хотя Mercedes не раскрыл никаких цифр, мы знаем, что в Vision AMG будет использоваться тот же электромотор YASA, что и в Vision EQXX, а его мощность будет близка к 1000 л.с.

Что дальше: Vision AMG останется концептом, но он также станет важной частью стратегии электрификации бренда.