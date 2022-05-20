Водители будут проходить медосмотр по-новому

Госдума РФ одобрила законопроект, который меняет процедуру предрейсовых медосмотров водителей. Как сообщает РИА Новости, по новому закону процедуру могут перевести в онлайн-формат и сделать дистанционной.

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Предполагается, что для проведения медосмотров будут использоваться телемедицинские технологии, что повысит доступность обследований и сократит финансовые и временные затраты предприятий. Для удаленного контроля здоровья водителей будут использоваться специальные гаджеты, которые позволяют идентифицировать личность водителя, который проходит осмотр.

В пояснительной записке отмечается, что внедрение системы «значительно повысит уровень безопасности дорожного движения при снижении затрат и времени на процедуру медицинского осмотра».