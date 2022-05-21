КамАЗ лишился спонсоров и продает гоночные грузовики

Команда «КамАЗ-Мастер» лишилась иностранных спонсоров и продает гоночные грузовики. Руководитель коллектива Владимир Чагин подтвердил в интервью «Матч ТВ», что продажа спортивных машин позволит «КамАЗ-Мастер» выручить дополнительные средства и скомпенсировать уход зарубежных партнёров. Пока челнинский автогигант готов избавиться от трёх грузовиков разных эпох — цены варьируются в диапазоне от восьми до шестидесяти миллионов рублей.

Фото: © «КамАЗ-Мастер» © «КамАЗ-Мастер»

По официальному сайту команды «КамАЗ-Мастер» и снимкам пресс-службы видно, что с грузовиков исчезли логотипы австрийского производителя энергетических напитков Red Bull, американских шинников Goodyear и немецкого производителя аккумуляторов Varta. На бортах остались только наклейки отечественных спонсоров, и потери нужно как-то восполнять.

Руководитель «КамАЗ-Мастер», семикратный победитель ралли-марафона «Дакар» Владимир Чагин признался, что команда работает в режиме жёсткой экономии и ищет альтернивные источники пополнения бюджета. Чагин дал понять, что «КамАЗ-Мастер» неоднократно получал запросы от коллекционеров, но не расставался с гоночными машинами, но теперь «жизнь заставила».

По данным «Спортбокса» пока речь идёт о трёх гоночных грузовиках — КАМАЗ-4911 2004 года выпуска (за 8,2 миллиона рублей), КАМАЗ-4326 2007 года выпуска (за 10,4 миллиона рублей) и новом КАМАЗ-43509 — он обойдётся в 60 миллионов рублей. Интересно, что КамАЗ-43509 — действующий победитель ралли-марафона «Дакар», то есть автогигант готов расстаться с актуальным гоночным болидом.