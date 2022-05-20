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40 минут назад

Новости автомира: автопроизводители нашли способ восполнить потери от остановки продаж в РФ

Лера Букина

Транснациональный автогигант Stellantis нашел способ, который позволит компенсировать потери от прекращения продаж и производства своих машин в России. Компания намерена расширять производство в Индии, в которой она видит большой потенциал для роста, заявил глава Stellantis Карлос Таварес, передает Reuters.

Автопроизводители нашли способ восполнить потери от остановки продаж в РФ
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, в настоящее время Stellantis занимает лишь 1% индийского рынка (его объем в 2021 году достиг 3 млн автомобилей). В настоящее время на местном заводе концерна собирают четыре Jeep (Wrangler, Compass, Meridian и Grand Cherokee) и один Citroen (C5 Aircross).

Кроме того, у Stellantis в Индии есть моторный цех – там выпускают ДВС Fiat. Большую часть его продукции закупает Tata Motors для оснащения своих моделей.

В 2022 года в Индии компания собирается наладить выпуск еще трех машин - Jeep Meridian, Jeep Grand Cherokee и нового Citroen C3. Особое внимание будет уделено C3 - четырехметровому кроссоверу на платформе CMP. Он будет предложен как с ДВС, так и с чисто электрической силовой установкой. Согласно прогнозам, уровень локализации в Индии достигнет 90%.

Как указывает Reuters, Stellantis за последнее время столкнулась с проблемами не только на территории РФ, но и в Китае. Там автогигант проигрывает конкуренцию другим компаниям.

Ранее многие автопроизводители сообщили о приостановке производства и поставок автомобилей в РФ. Это сделали автоконцерны Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot), Jaguar Land Rover, Volvo, Scania, Daimler Truck и другие.

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