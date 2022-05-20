Renault представила концепт Scenic Vision с водородным двигатtлем

Renault представила свой новый концепт-кар Scenic Vision на саммите ChangeNOW в Париже. Его гибридная электрическая и водородная трансмиссия направлена на сокращение времени простоя, связанного с подзарядкой энергии, при одновременном снижении углеродного следа.
Renault Scenic Vision имеет нулевой уровень выбросов при производстве и использовании, а его углеродный след на 75% меньше, чем у обычного электромобиля с аккумуляторной батареей. Синхронный двигатель Renault Scenic Vision мощностью 210 л.с. является производным от двигателя Renault Megane E-TECH Electric и производится на заводе в Клеоне.
В нем не используются редкоземельные элементы, что помогает уменьшить углеродный след и создать ответственную и устойчивую экосистему. Аккумулятор емкостью 40 кВтч подлежит вторичной переработке и к 2024 году будет производиться во Франции на заводе Renault ElectriCity Gigafactory. Он в два раза легче, меньше и стоит меньше, чем аккумулятор для аналогичного электромобиля.