Renault представила концепт Scenic Vision с водородным двигатtлем

Renault представила свой новый концепт-кар Scenic Vision на саммите ChangeNOW в Париже. Его гибридная электрическая и водородная трансмиссия направлена на сокращение времени простоя, связанного с подзарядкой энергии, при одновременном снижении углеродного следа.

Фото: Renault Renault

Renault Scenic Vision имеет нулевой уровень выбросов при производстве и использовании, а его углеродный след на 75% меньше, чем у обычного электромобиля с аккумуляторной батареей. Синхронный двигатель Renault Scenic Vision мощностью 210 л.с. является производным от двигателя Renault Megane E-TECH Electric и производится на заводе в Клеоне.

Renault