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55 минут назад

Новости автомира: Посмотрите на ВАЗ-2107 почти без пробега за 500 000 рублей

Motor.ru

На Auto.ru появилось объявление о продаже ВАЗ-2107, одного из трех самых дорогих, которые выставлены на сайте прямо сейчас. Особенность этого конкретного экземпляра — крошечный пробег: с момента выпуска в 2008 году автомобиль проехал всего 433 километра. Продавец просит за автомобиль полмиллиона рублей и заверяет, что машина в идеальном состоянии, как будто только что с конвейера. При этом у «семерки» отсутствуют подкрылки, нет и антикоррозийной обработки.

Галерея: В продаже появился ВАЗ-2107 почти без пробега
Фото: Motor.ruMotor.ru

Из описания следует, что у ВАЗ-2107 было всего два владельца, причем в руки второго она перешла только три года назад. Заявлены два комплекта ключей и заводской комплект неизношенной резины. Двигатель — инжекторный объемом 1,6 литра, который развивает 74 лошадиные силы и работает в тандеме с пятиступенчатой механической коробкой передач. Судя по фотографиям салона, магнитола у автомобиля отсутствует.

Это уже второй такой автомобиль за неделю: несколькими днями ранее почти за ту же цену продавали 22-летнюю «семерку», которая простояла без движения последние 12 лет. Ее пробег составлял немногим больше — полторы тысячи километров, а стоила она 505 тысячи рублей против 499 999 за ВАЗ-2107 2008 года выпуска.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

Еще один примечательный ВАЗ-2107 продавался в январе этого года. Это тоже был отлично сохранившийся экземпляр 2008 года, но в белом кузове. Как и предыдущие две машины, он большую часть жизни провел запертым в гараже и практически не эксплуатировался. Из трех этих автомобилей у него был самый маленький пробег — 400 километров, а стоил он несколько дороже — 600 тысячи рублей.

Классические автомобили, получившие вторую жизнь

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