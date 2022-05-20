Галерея: В продаже появился ВАЗ-2107 почти без пробега

На Auto.ru появилось объявление о продаже ВАЗ-2107, одного из трех самых дорогих, которые выставлены на сайте прямо сейчас. Особенность этого конкретного экземпляра — крошечный пробег: с момента выпуска в 2008 году автомобиль проехал всего 433 километра. Продавец просит за автомобиль полмиллиона рублей и заверяет, что машина в идеальном состоянии, как будто только что с конвейера. При этом у «семерки» отсутствуют подкрылки, нет и антикоррозийной обработки.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Из описания следует, что у ВАЗ-2107 было всего два владельца, причем в руки второго она перешла только три года назад. Заявлены два комплекта ключей и заводской комплект неизношенной резины. Двигатель — инжекторный объемом 1,6 литра, который развивает 74 лошадиные силы и работает в тандеме с пятиступенчатой механической коробкой передач. Судя по фотографиям салона, магнитола у автомобиля отсутствует.

Это уже второй такой автомобиль за неделю: несколькими днями ранее почти за ту же цену продавали 22-летнюю «семерку», которая простояла без движения последние 12 лет. Ее пробег составлял немногим больше — полторы тысячи километров, а стоила она 505 тысячи рублей против 499 999 за ВАЗ-2107 2008 года выпуска.

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