В ГИБДД посчитали, кто чаще нарушал ПДД: водители или пешеходы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пешеходы в Москве меньше нарушали правила дорожного движения, чем водители за четыре месяца года. Основными нарушениями стали переход дороги в неположенном месте и на красный свет светофора, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

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"По итогам четырех месяцев наиболее дисциплинированными оказались пешеходы - с их стороны выявлено 56 192 нарушения правил дорожного движения, как правило - это переход в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора", - сказали в пресс-службе.