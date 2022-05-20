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28 минут назад

Новости автомира: В Москве за четыре месяца ПДД чаще нарушали водители, а не пешеходы

ТАССиещё 1

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пешеходы в Москве меньше нарушали правила дорожного движения, чем водители за четыре месяца года. Основными нарушениями стали переход дороги в неположенном месте и на красный свет светофора, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ГИБДД посчитали, кто чаще нарушал ПДД: водители или пешеходы
Фото: ТАССТАСС

"По итогам четырех месяцев наиболее дисциплинированными оказались пешеходы - с их стороны выявлено 56 192 нарушения правил дорожного движения, как правило - это переход в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора", - сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, в январе - апреле водители нарушили правила дорожного движения 59 905 раз.

Автоновости,ГИБДД,
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