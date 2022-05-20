360°: что за камеры появились на МКАДе

В начале этого года на столбах освещения на МКАДе появились камеры с круглой поворотной головкой, обеспечивающей обзор на 360 градусов. Как они работают и какие задачи выполняют?

Фото: АГНС «Москва» АГНС «Москва»

Эти комплексы называются "Стрелка-360С": они оснащены двумя широкоугольными объективами, которые направлены в противоположные стороны. Каждый из них способен контролировать не один участок дороги, а круговой сектор диаметром около 500 метров, пишет aif.ru. Инфракрасная подсветка обеспечивает дальность 250 метров, а матрица способна давать картинку разрешением 2560 на 1440 пикселей. Комплекс может самостоятельно помыть загрязненное стекло объектива. А блок управления устройством завязан в единую сеть.

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Но главное отличие данного комплекса от других систем дорожного контроля - это наличие нейросети. Камера не просто записывает все происходящее на видео. Если на дороге образовалась большая пробка или случилось крупное происшествие, комплекс автоматически проинформирует об этом операторов. Люди примут решение о направлении на этот участок автомобилей спецслужб и о возможности быстро устранить последствия.

Благодаря новой системе интеллектуального видеонаблюдения можно будет оформить ДТП гораздо быстрее. Водителям не нужно ждать экипажи инспекторов посреди дороги: достаточно проследовать на безопасную площадку и запросить видеозапись аварии в Центре организации дорожного движения. Очевидно, что таким образом комплексы помогают защититься и от автоподстав.

Также камеры помогают оценить пропускную способность дорог, перенаправить трафик, оперативно обнаружить неправильно припаркованные автомобили, отследить лихачей, замечать посторонние предметы на дороге. К примеру, если на трассу упадет незакрепленный груз, то комплекс сразу отследит этот момент и поможет вызвать наряд ГИБДД или рабочих, обслуживающих этот участок.

А теперь главный вопрос: что там со штрафами? Новые камеры могут и это. Правда, в их поле деятельности попадают не все нарушения. Штраф может прийти за несоблюдение правил парковки и остановки, движение по обочинам и в запрещенном направлении, перестроение через сплошную линию, непропуск пешехода на "зебре", отсутствие полиса ОСАГО и другое.