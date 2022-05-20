Nissan и Mitsubishi создали электрокар за миллион рублей

Еще в начале прошлого десятилетия Nissan и Mitsubishi создали совместное предприятие NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle), которое занимается выпуском кей-каров. Сегодня NMKV представило свою новейшую разработку — крошечный электрический хэтчбек, который Nissan будет выпускать под именем Sakura, а Mitsubishi — eK Cross EV. Заманивать покупателей планируется привлекательным ценником (2,3 миллиона иен или около одного миллиона рублей), а также обширной палитрой цветов на любой вкус и экспресс-зарядкой за 40 минут.

Фото: Nissan Sakura© Nissan Nissan Sakura© Nissan

Nissan Sakura и Mitsubishi eK Cross EV максимально унифицированы, а отличия сводятся к шильдикам и оформлению передка. Обе модели простроены на одной и той же платформе (она рассчитана только на электрокары и не предусматривает установку ДВС), а в движение их приводит электромотор MM48 на передней оси, знакомый по гибриду Nissan Note e-Power 4WD. Мощность агрегата — 64 лошадиные силы (47 киловатт), а питает его литий-ионная батарея емкостью 20 киловатт-часов.

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Запас хода скромный по меркам современных электромобилей, но достаточный для кей-кара, который будет эксплуатироваться в городе, — 180 километров. Nissan и Mitsubishi приводят статистику, согласно которой 80 процентов владельцев кей-каров в Японии (а именно этот рынок является приоритетным для Sakura и eK Cross EV) проезжают в сутки не более 50 километров.

Полная подзарядка батареи от обычной бытовой сети занимает восемь часов, а экспресс-зарядка позволяет зарядит аккумуляторы с 0 до 80 процентов всего за 40 минут.

Для обоих кей-каров заявлена система выбора из четырех ездовых режимов: стандартный Normal (обычный), Eco, который экономит расход энергии за счет снижения мощности мотора, Sport (педаль газа становится чувствительнее) и e-Pedal (ускорение и замедление осуществляется только работой с педалью газа). Кроме того, оба электрокара получат функцию контроля сцепления, которая на скользкой дороге автоматически притормаживает колесо в случае пробуксовки.

В базе предусмотрены диски диаметром 14 дюймов (за доплату доступны 15-дюймовые) и светодиодными фарами.