Более половины водителей не знают назначение кнопок в авто

Большинство британских водителей понятия не имеют, за что отвечают кнопки в их автомобилях, показал опрос сервиса WeBuyAnyCar, результатами которого поделилась Daily Mail.

Фото: © Daily Mail © Daily Mail

53 процента опрошенных путаются в назначении части элементов управления, а некоторые признались, что и вовсе ничего в них не смыслят. Около 45 процентов водителей хоть раз случайно нажимали не ту кнопку во время движения, что приводило к неожиданным результатам — к примеру, включению дальнего света днем.

Четверть водителей не знают, как включать «противотуманки», столько же не умеют открывать капот. Порядка 22 процентов респондентов регулярно включают дворники, когда они не нужны, 21 процент не понимают, как включать круиз-контроль.

Функция подключения телефона к автомобилю запутала 19 процентов опрошенных. Еще 16 процентов признались, что не смогли открыть двери, чтобы впустить пассажиров, а для 15 процентов оказались недоступны дворники на заднем стекле.

Слушать нелюбимую радиостанцию пришлось 12 процентам британцев, которые попросту не знали, как ее переключить. Растерянность вызывает не только обилие кнопок в современных машинах: 14 процентов автомобилистов забывают, с какой стороны у них крышка топливного бака.

Еще 62 процента не в курсе, что значат сигнальные лампы и звуки. Почти 70 процентов отметили, что им пришлось потратить немало времени, чтобы разобраться в устройстве новой машины, а каждый десятый признался, что до сих пор полностью не изучил ее. При этом 16 процентов водителей никогда не открывали руководство по эксплуатации.