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2 часа назад

Китайская марка JAC впервые с февраля раскрыла цены на автомобили в России

Газета.Ruиещё 1

Китайская марка JAC в конце февраля скрыла рекомендованные розничные цены на машины на своем официальном сайте. Актуальная стоимость автомобилей стала известна благодаря каталогу в группе российского представительства JAC в соцсети "ВКонтакте", сообщает портал "Китайские автомобили". По сравнению с февральскими ценами автомобили JAC подорожали на 35-59%. Лифтбек J7 оценивается в 2 млн рублей, причем базовые версии в прайс-листе отсутствуют. Компактный кроссовер S3 тоже нельзя заказать в начальных версиях, остальные подорожали до 1,43–1,54 млн руб. Минимальная стоимость пикапа T6 составляет 2,42 млн руб. Отмечается, что двух оставшихся моделей - электромобиля iEV7S и большого кроссовера S7, - в свободной продаже нет. Ранее на этой неделе компанию JAC Motors называли вероятным партнером возрожденного бренда "Москвич".

Еще одна китайская марка резко повысила цены в России
Фото: Motor.ruMotor.ru
Автоновости,АК S7,
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