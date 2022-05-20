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1 час назад

Новости автомира: Лукашенко заявил о скором появлении в Белоруссии «своих Мерседесов»

Motor.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с губернатором Нижегородской области заявил, что страна очень скоро начнет выпускать «свои Мерседесы». По его мнению, на запуск производства премиальных автомобилей, сопоставимых по качеству с Mercedes-Benz, «много времени не надо». Кроме того, белорусский лидер отметил, что очень положительно относится к идее возродить марку «Москвич» и заметил, что это будут уже не советские автомобили, а новые, современные.

Лукашенко заявил о скором появлении в Белоруссии «своих Мерседесов»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Во время встречи с Глебом Никитиным, губернатором Нижегородской области, Лукашенко заявил, что промышленность Белоруссии и России имеет достаточный потенциал, чтобы производить практически любую продукцию. Правда, отметил президент, в некоторых отраслях нужно улучшить качество, чтобы оно достигло мирового уровня.

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Лукашенко отметил, что идея возродить бренд «Москвич» очень грамотная, ведь это уже не советские автомобили. Он допустил, что пока что это «может быть, еще не Мерседесы», однако придет время, и у двух стран появятся свои аналоги немецких автомобилей.

«Хорошо, не будем ездить в это время на Мерседесах. Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были», — добавил президент Белоруссии.

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По итогу Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии уже скоро будут «свои Мерседесы», потому что по его мнению, «на это времени много не надо». Тем более, закончил президент, у белорусских специалистов уже есть опыт работы с зарубежными компаниями, у которых они переняли ряд компетенций.

В феврале прошлого года стало известно о намерении России и Белоруссии построить совместный электрокар. На встрече, в частности, присутствовал глава КамАЗа Сергей Коготин, под руководством ведется разработка электрокара «Кама».

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Автоновости,Maybach,Mercedes-Benz,Глеб Никитин,Александр Лукашенко,
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