Лукашенко заявил о скором появлении в Белоруссии «своих Мерседесов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с губернатором Нижегородской области заявил, что страна очень скоро начнет выпускать «свои Мерседесы». По его мнению, на запуск производства премиальных автомобилей, сопоставимых по качеству с Mercedes-Benz, «много времени не надо». Кроме того, белорусский лидер отметил, что очень положительно относится к идее возродить марку «Москвич» и заметил, что это будут уже не советские автомобили, а новые, современные.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Во время встречи с Глебом Никитиным, губернатором Нижегородской области, Лукашенко заявил, что промышленность Белоруссии и России имеет достаточный потенциал, чтобы производить практически любую продукцию. Правда, отметил президент, в некоторых отраслях нужно улучшить качество, чтобы оно достигло мирового уровня.

Лукашенко отметил, что идея возродить бренд «Москвич» очень грамотная, ведь это уже не советские автомобили. Он допустил, что пока что это «может быть, еще не Мерседесы», однако придет время, и у двух стран появятся свои аналоги немецких автомобилей.

«Хорошо, не будем ездить в это время на Мерседесах. Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были», — добавил президент Белоруссии.

По итогу Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии уже скоро будут «свои Мерседесы», потому что по его мнению, «на это времени много не надо». Тем более, закончил президент, у белорусских специалистов уже есть опыт работы с зарубежными компаниями, у которых они переняли ряд компетенций.