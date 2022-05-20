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1 час назад

Новости автомира: Новый Peugeot 408: первое официальное изображение

Motor.ru

Peugeot напрасно интригует затемненным тизером 408-го нового поколения: еще неделю назад фотографии модели без камуфляжа слили в Сеть. Так или иначе, это первый официальный анонс следующей, третьей по счету генерации модели, которую полностью рассекретят уже в июне. Новинку будут собирать и продавать в Китае, причем только в четырехдверном кузове. Что же касается России, то у нас до недавнего времен производили модель первого поколения.

Фото дня: первое официальное изображение нового Peugeot 408
Фото: Motor.ruMotor.ru

Новый 408-й будут собирать в Китае на совместном предприятии Dongfeng-Peugeot. Известно, что модель сохранит платформу предшественника (EMP2), а также получит безрамочную радиаторную решетку с модернизированным логотипом (герб с изображением головы рычащего льва) и характерные фары с «клыками» дневных ходовых огней, как у «глобального» 308. При этом салон значительно просили, лишив автомобиль сенсорного дисплея с «рояльными» клавишами. Проще оформлен и центральный тоннель.

Motor.ru

Новый седан Peugeot 408 полностью рассекречен

Что же касается 408-го второго поколения, то он действительно останется в продаже в Китае, но под другой маркой. Модель будут выпускать под суббрендом Fukang, который принадлежит Dongfeng, и присвоят индекс ES600. Более того, экс-408 станет электромобилем: его оснастят 150-сильным электромотором, установленным на передней оси, который будет питать батарея емкостью 53,6 киловатт-часа. На одном заряде седан сможет проезжать 430 километров по циклу NEDC.

Stellantis остановил производство автомобилей в России

О судьбе Peugeot 408 в России информации пока нет. Модель собирали на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калужской области, как и другие модели марок, входящих в концерн Stellantis. В середине апреля на предприятии ввели режим простоя без определенного срока окончания.

Бегство французов из России

Автоновости,Peugeot 408,Peugeot,
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