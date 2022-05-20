Калужский завод Volkswagen опроверг слухи о закрытии

18 мая в официальной группе профсоюза "Единство" завода Volkswagen были опровергнуты слухи о закрытии предприятия.

Фото: vwgroup.ru vwgroup.ru

17 мая появилась информация о том, что Volkswagen в конце мая объявит об уходе из России. В этот же день директор по персоналу встретился с профсоюзом. Он рассказал, что у концерна нет планов уходить с российского рынка.

Слухи возникли из-за ситуации на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Предприятие находится под санкциями США с 2018 года. Каждый год завод получает лицензию на выпуск продукции. В этом году лицензия закончится 25 мая, и как дальше будет работать предприятие неизвестно. В связи с этим и появилась информация о закрытии калужского завода.