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1 час назад

Новости автомира: Калужский завод Volkswagen опроверг слухи о закрытии

Kaluga-poisk.ru

18 мая в официальной группе профсоюза "Единство" завода Volkswagen были опровергнуты слухи о закрытии предприятия.

Калужский завод Volkswagen опроверг слухи о закрытии
Фото: vwgroup.ruvwgroup.ru

17 мая появилась информация о том, что Volkswagen в конце мая объявит об уходе из России. В этот же день директор по персоналу встретился с профсоюзом. Он рассказал, что у концерна нет планов уходить с российского рынка.

Слухи возникли из-за ситуации на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Предприятие находится под санкциями США с 2018 года. Каждый год завод получает лицензию на выпуск продукции. В этом году лицензия закончится 25 мая, и как дальше будет работать предприятие неизвестно. В связи с этим и появилась информация о закрытии калужского завода.

Напомним, что Volkswagen находится в простое до 14 июня этого года. Руководство предприятия говорит, что сейчас не обсуждаются вопросы сокращения сотрудников. Компания продолжит платить им 2/3 от заработной платы.

Автоновости,Volkswagen,
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