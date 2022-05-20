Mansory прокачала Ferrari SF90 Stradale до 1100 сил

Ателье Mansory представило комплексную программу доработок для 1000-сильного супергибрида Ferrari SF90 Stradale. Автомобилю добавили новый аэродинамический обвес из прессованного углеволокна, кованые колеса, а также увеличили отдачу силовой установки до 1100 лошадиных сил. Время разгона до ста при этом уменьшилось на 0,1 секунды, а максимальная скорость выросла на 15 километров в час.

Фото: © Mansory © Mansory

В руках спецов Mansory супергибрид Ferrari SF90 Stradale трансформируется в ощетинившегося монстра под названием F9XX. Программа доработок включает установку нового аэродинамического обвеса из прессованного углеволокна, кованых колес YT.5 Air диаметром 21 и 22 дюймов и увеличение мощности силовой установки. По словам тюнеров, они не стали трогать электрическую часть привода, но серьезно поработали над ДВС.

У обычного SF90 Stradale есть битурбомотор V8 4.0 мощностью 780 сил и 800 Нм момента и вдобавок три электромотора суммарной отдачей 220 сил. Один установлен между двигателем и коробкой передач, два других — на передней оси. На Mansory F9XX ДВС форсирован до 980 сил и 980 Нм момента, так что комбинированная мощность составляет 1100 лошадиных сил. Благодаря этому время разгона до «сотни» сократилось на 0,1 секунды, до 2,4, а максимальная скорость увеличилась на 15 километров в час — до 355.