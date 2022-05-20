Редкий Donkervoort D8 GTO-40 выставили на продажу

Компания The Houtkamp Collection из Нидерландов выставила на продажу редкий родстер Donkervoort D8 GTO-40. Тираж двухдверки составил 40 экземпляров. Машину в самой дорогой спецификации, с карбоновым кузовом, титановым выхлопом и гоночной АБС, оценили в 240 тысяч евро, что по нынешнему курсу составляет 15,3 миллиона рублей.

Фото: © The Houtkamp Collection © The Houtkamp Collection

Двухдверный Donkervoort D8 GTO-40 дебютировал в 2018 году. Повод для этого был подходящий — компании Йоопа Донкервоорта исполнилось 40 лет. Родстер получил легкий пространственный каркас из стали, полностью углепластиковый кузов, титановый выпуск и «турбопятерку» Audi 2.5 TFSI, форсированную до 415 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.

Выставленный на продажу The Houtkamp Collection экземпляр — десятый по счету из сорока. Новым автомобиль стоил 303 тысячи евро (19,3 миллиона рублей), одних только опций в нем на 120 тысяч, но сейчас оценивается в 240 тысяч (15,3 миллиона рублей). Все внешние панели родстера сделаны из углеволокна, как и колеса. В оснащение включены АБС Bosch Motorsport, шеститочечные ремни безопасности и облегченный блок климат-контроля.

В такой спецификации D8 GTO-4 весит всего 678 килограммов — на 22 килограмма меньше базового D8 GTO. Разгон до 100 километров в час у родстера занимает 2,7 секунды, до 200 — 7,7. В последнем случае Donkervoort на три секунды быстрее новенькой BMW M4 CSL (550 л.с., 650 Нм) и на секунду медленнее 1000-сильного супергибрида Ferrari SF90 Stradale.