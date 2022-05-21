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3 часа назад

Новости автомира: Названа причина высоких цен на автомобили при росте курса рубля

Lenta.ru

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с радио Sputnik назвал причину, по которой цены на автомобили в России продолжают оставаться высокими не фоне роста курса рубля.

Названа причина высоких цен на автомобили при росте курса рубля
Фото: ТАССТАСС

Автоэксперт отметил, что в настоящее время российская национальная валюта отыграла падение, однако несмотря на это, россияне не наблюдают снижения стоимости европейских и американских транспортных средств. Дело в том, что цены на автомобили в настоящее время почти не зависят от курсов валют, пояснил он.

«При возвращении курса рубля на прежние позиции ничего не меняется в плане ценовой политики автомобильных компаний. Цены на новые автомобили, цены на запчасти и цены на услуги, связанные с машинами, в России вниз не идут, несмотря на укрепление национальной валюты. Сейчас цены на все это практически не привязаны к курсу рубля», — заявил Кадаков.

Он добавил, что цены, наблюдающиеся на авторынке в России, в основном зависят от имеющихся трудностей с доставкой машин или запчастей к ним. По его словам, из-за антироссийских санкций на авторынке в стране наблюдается дефицит практически всего, в связи с чем цены на зарубежный товар продолжают оставаться такими высокими.

Ранее стало известно, что российские компании начали отказываться от зарубежных автомобилей и переходить на более дешевые, произведенные в России. По словам главы национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, иномарки сильно подорожали, и в лизинг за пять лет их стоимость не окупается, потому актуален переход на российские машины.

Автоновости,Владимир Матягин,Максим Кадаков,
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