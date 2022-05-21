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1 час назад

Новости автомира: автовладельцев предупредили о трудностях с обслуживанием Renault

Газета.Ruиещё 1

Владельцы автомобилей Renault в России могут столкнуться с трудностями при обслуживании автомобилей. Об этом говорится в письме президента фонда "Политех" Вячеслава Жигалова (бывший вице-президент Российской ассоциации автодилеров) министру промышленности Денису Мантурову, сообщает "Фонтанка".

Автовладельцев предупредили о трудностях с обслуживанием Renault
Фото: ТАССТАСС

По словам Жигалова, для начала постпродажного обслуживания автомобилей Renault "АвтоВАЗу" потребуется минимум два месяца на перевод склада запчастей и перенастройки электронных систем.

"В течение этого времени гарантийный, а во многих других случаях и любой другой ремонт, будет невозможен", — цитирует Жигалова издание.

Также бывший вице-президент РОАД попросил Минпромторг сохранить продажи моделей Duster и Logan за дилерами Renault и гарантировать им продажу всей будущей продукции завода "Москвич".

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Автоновости,Renault,Денис Мантуров,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Минпромторг,Автоваз,
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