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1 час назад

Новости автомира: Brabus взялся за модернизацию спорткара Porsche 911

Motor.ruиещё 1

Бренд Brabus ассоциируется в первую очередь со сверхмощными автомобилями на базе различных моделей Mercedes-Benz, однако в 2022 году немецкое тюнинг-ателье вдруг решило расширить сферу своих интересов и совершенно внезапно взялось за доработку Porsche. Помимо электромобиля Taycan в модификации Turbo S в поле зрения компании попал спорткар 911 поколения 992 также в версии Turbo S, причём предложены детали как для автомобиля в варианте купе, так и в исполнении с открытым верхом.

Brabus взялся за модернизацию спорткара Porsche 911
Фото: motor.rumotor.ru

Визуально отличить Porsche 911 от Brabus можно по новому аэродинамическому обвесу, выполненному из углепластика, который снижает подъёмную силу. Экстерьер спорткара дополняют 22-дюймовые колёса Brabus Monoblock Z Platinum Edition, которые компания предлагает дополнить новыми пружинами подвески, уменьшающими дорожный просвет на 25 миллиметров.

Доработки 3,8-литрового оппозитного шестицилиндрового турбомотора, который в заводском варианте выдаёт 650 лошадиных сил и 800 ньютон-метров, включают в себя новый блок управления двигателем Brabus PowerXtra P38S-720 — отдача силового агрегата вырастает до 720 сил и 900 Нм. Такой спорткар с места до 100 километров в час разгоняется за 2,6 секунды и развивает 335 километров в час максимальной скорости.

Если этого мало, можно выбрать блок управления двигателем Brabus PowerXtra P38S-820, две более производительных турбины и выхлопную систему из инконеля, что позволит получить уже 820 лошадиных сил и 950 ньютон-метров — с 0 до 100 километров в час машина будет разгоняться за 2,5 секунды, а максимальная скорость вырастет до 340 километров в час.

Демонстрационный автомобиль получил отделанный чёрной кожей с красными акцентами салон, вставки из углепластика и ряд фирменных аксессуаров Brabus — накладки на пороги с подсветкой, алюминиевые накладки на педали и новые коврики.

Автоновости,Porsche 911,Brabus,Mercedes-Benz,Porsche,
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