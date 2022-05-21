Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Mercedes A-Class замечен на испытаниях там, где этого меньше всего ожидали

ПроКроссовер.ру

Mercedes-Benz продолжает тестировать самые маленькие автомобили в своей линейке — седан и хэтчбек A-класса — но последнее шпионское видео происходит из страны, где оно не должно было появиться в этом году.

Mercedes A-Class замечен на испытаниях там, где этого меньше всего ожидали
Фото: ТАССТАСС

В частности, прототип был замечен в Соединенных Штатах с номерным знаком штата Мичиган. Что в нем такого необычного? Тот факт, что Mercedes опубликовал отчет в прошлом году, в котором заявил о своей решимости исключить A-класс из своей линейки в Северной Америке после 2022 года. Этот шаг оставил бы CLA-класс, чтобы заполнить нишу начального уровня в США. Прототип на видео — это, безошибочно, Mercedes A-класса.

Таким образом, может случиться так, что Mercedes хочет сделать последнюю легкую подтяжку модели, прежде чем наносить ей топор. Что касается самой машины, то она имеет лишь легкий камуфляж спереди и сзади.

Модифицированные детали включают в себя как бамперы, решетку радиатора и диффузор, так и схемы освещения. Кабина не показана, но обновление информационно-развлекательной системы — верная ставка.

Автоновости,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители