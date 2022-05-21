Mercedes A-Class замечен на испытаниях там, где этого меньше всего ожидали

Mercedes-Benz продолжает тестировать самые маленькие автомобили в своей линейке — седан и хэтчбек A-класса — но последнее шпионское видео происходит из страны, где оно не должно было появиться в этом году.

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В частности, прототип был замечен в Соединенных Штатах с номерным знаком штата Мичиган. Что в нем такого необычного? Тот факт, что Mercedes опубликовал отчет в прошлом году, в котором заявил о своей решимости исключить A-класс из своей линейки в Северной Америке после 2022 года. Этот шаг оставил бы CLA-класс, чтобы заполнить нишу начального уровня в США. Прототип на видео — это, безошибочно, Mercedes A-класса.

Таким образом, может случиться так, что Mercedes хочет сделать последнюю легкую подтяжку модели, прежде чем наносить ей топор. Что касается самой машины, то она имеет лишь легкий камуфляж спереди и сзади.