Tesla открывает книги предварительного заказа на грузовик Semi

Тягач Tesla Semi скоро поступит в продажу, и уже можно разместить предварительные заказы, потратив 20 000 долларов с ограниченными возможностями возврата.Покупателям предлагается сделать два платежа: сначала 5000 долларов, а затем еще 15 000 долларов.

Фото: EPA EPA

Подобные действия гарантируют приоритетную доставку, когда грузовик действительно будет отправлен, хотя Tesla не сообщает о каких-либо конкретных датах производства и запуска. Интересно, что остановка на уровне 5000 долларов позволяет вам потребовать возмещение позже, в то время как внесение 20 000 долларов и отмена заказа на законных основаниях означает, что вы теряете всю сумму в пользу Tesla.

Компания заявляет, что производство Semi начнется в 2023 году вместе с Cybertruck и Roadster. Поскольку к настоящему времени все три откладывались уже много раз, нет никаких доказательств, указывающих на то, что новая оценка заслуживает большего доверия. Когда Semi выйдет на рынок, он, вероятно, станет самым быстро разгоняющимся тяжелым грузовиком в мире.