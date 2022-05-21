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10 минут назад

В Москве впервые показали три электрокара Evolute, построенные в Липецке

Газета.Ru

Электромобили Evolute, собранные на липецком заводе "Моторинвест", показали на небольшой выставке в Москве. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили", который опубликовал снимки седана i-PRO, минивэна i-VAN и компактного кроссовера i-JOY. Седан i-PRO называют перелицованной копией китайской модели Dongfeng Aeolus E70 2020 года.

В Москве впервые показали три электрокара Evolute, построенные в Липецке
Фото: DepositphotosDepositphotos

Автомобиль мощностью 150 л.с. способен проехать около 420 километров на одной зарядке. Электрический 123-сильный минивэн стал копией Dongfeng LingZhi EV того же года. Ребрендинговый кроссовер DFSK Glory E3 2019 года оказался самым мощным из представленных моделей. Электродвигатель развивает 163 л.с., а батарея емкостью 53 кВт ч позволяет проехать порядка 405 км на одной зарядке.

О планах по серийному производству электромобилей Evolute в Липецке стало известно в марте этого года. "Газета.Ru" сообщала, что липецкая компания "Моторинвест" выиграла конкурс Минпромторга, который позволяет ей получить СПИК и сопутствующий пакет субсидий для производства электромобилей на территории России.

Пока в России собираются возрождать бренд "Москвич", а производство новых автомобилей практически остановилось, в других странах зарубежные марки представляют новые модели и выводят старые на новый уровень.

Автоновости,Минпромторг,
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