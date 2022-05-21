Китайцы начали продажи лимузина вдвое дешевле «Майбаха»

Китайский концерн Hongqi начал продажи роскошного лимузина H9+ с 200-миллиметровой центральной вставкой. Речь идёт о четырёхместном автомобиле длиной 5 337 миллиметров с мультиконтурными креслами, мини-баром, изысканными отделочными материалами, двухцветной окраской кузова и особым декором в национальном стиле. Стартовая цена — 860 тысяч юаней, то есть новинка почти вдвое дешевле «Майбаха» (от 1,54 миллиона юаней).

Фото: © Hongqi H9+, autohome.com.cn © Hongqi H9+, autohome.com.cn

Представительский седан Hongqi H9 вышел на рынок летом 2020 года, а теперь пришла пора расширить гамму. Особенности лимузина — 20-дюймовые двухцветные легкосплавные диски, золотистые логотипы на центральной стойке, а также расширенный хромированный декор.

Салон отличается матричными потолочными светильниками, вышивками в национальном китайском стиле на потолке, дверных картах и ковриках, иной конфигурацией второго ряда сидений, а также увеличенным пространством для ног.

VIP-персоны могут воспользоваться тачскринами, встроенными в спинки передних кресел, а также настроить микроклимат через отдельный сенсорный дисплей. Предусмотрен мини-бар с шампанским и фужерами, есть откидные подставки для ног. Возможности персонализации иллюстрируют седаны в стиле символов культурного наследия Поднебесной.

Техническая начинка стандартная. Под капотом бензиновый 272-сильный (400 Нм) V6 объёмом 3,0 литра, который сочетается с 7-скоростным «роботом». Базовый привод задний.

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