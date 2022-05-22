Стало известно, какую еще модель Renault будет собирать АвтоВАЗ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскрыл ещё одну модель Renault, которую будет собирать АвтоВАЗ. Руководитель региона подтвердил, что в перспективе на российском заводе станут выпускаться Renault Duster и Renault Sandero. Какой именно хэтчбек, под каким именем и когда начнут производить в Тольятти Дмитрий Азаров не уточнил, но скорее всего речь идёт о российской версии Dacia Sandero нового поколения.

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Информацию о будущей линейке Lada губернатор Самарской области предоставил, комментируя назначение нового президента АвтоВАЗа Максима Соколова.

Дмитрий Азаров признал, что АвтоВАЗ «оказался в очень сложной обстановке, которую невозможно было прогнозировать». Однако достигнутые договорённости с Renault позволят российскому заводу «использовать инженерные наработки, информационные технологии и наработанные продукты в сфере маркетинга», — подчеркнул Азаров.

Уверенные перспективы выпуска кроссоверов Duster и хэтчбеков Sandero на АвтоВАЗе губернатор Самарской области привёл в виде примера договорённостей с Renault. О том, что Duster останется в России и будет продаваться под маркой Lada, стало известно на этой неделе, но перспективы других моделей Renault были туманными.

После заявления Азарова остаётся много вопросов, ведь жизненный цикл актуального Sandero подходит к концу, а преемник модели базируется на платформе CMF-B-LS, которую АвтоВАЗ пока не освоил. Очевидцы из Тольятти фиксируют, что на заводе продолжается работа и над проектом Logan третьего поколения, но эту модель Дмитрий Азаров не назвал.