Напечатанный на 3D-принтере гиперкар показали в движении

Компания Czinger Vehicles, которая в 2020 году объявила о создании гиперкара Czinger 21C, в 2021 году впервые показала предсерийный прототип модели, в 2022 году отчиталась о публичном ездовом дебюте своего автомобиля. На мероприятии для уже заказавших автомобиль покупателей, а также потенциальных клиентов в закрытом частном клубе The Thermal Club в Палм-Спрингс состоялся тест-драйв гиперкара. Но за руль 21C пока допущен только штатный пилот марки.

Фото: motor.ru motor.ru

Особенностью гиперкара является его 1250-сильная силовая установка, включающая 2,9-литровый битурбодвигатель V8 и два электромотора – по одному на каждом из передних колес — в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Создатели Czinger 21C обещают, что с места до 100 километров в час машина разгонится всего за 1,9 секунды, четверть мили пройдёт за 8,1 секунды, а за 29 секунд гиперкар способен стартовать с места, развить скорость 400 километров в час и затормозить до полной остановки — быстрее Koenigsegg Agera RS и Bugatti Chiron.